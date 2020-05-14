Honor roll: City Hill Middle School

The following students made the honor roll at City Hill Middle School for the second trimester of the 2019-20 school year:
High honor
Grade 8
Paulo Alves Abrantes
Aathif Mohamed Ajimal
Gresa Aliu
Daniel Robert Anderson
Ni’Asia Caprice Anderson
Andrew Arcuri
Elizabeth Aresta
Preston Anthony Bachman
Kailin Jaquelyn Benalcazar
Emily Lynn Bogart
Sabrina Rose Bogues-Brennan
Angelo Bosco
Kiersten Marie Braun
Abigail Jean Brink
Ethan Anibal Campana
Alissa Gabriela Carrasquillo
Alexandra Emilia Chaberek
Ciana Grace Chirkout
Colleen Lee Conway
Sean William Davino
Kyra Marie Davis
Ava Lyddy DeFilippo
Luke Thomas Deitelbaum
Emily Delgado
Veronika Penha DePaula
Elias Jonathan Marques DeSousa
Adalee Dawnita Evans
Emily Sierra Fine
Tara Ann Fitzgerald
Michael Thomas FitzSimons
Gabriella Mercedes Claude Ford
Jalen Jahmal Francis
Timothy William Gairing
Jaeliana Amelia Garcia
Nathan John Gendron
Kenny German
Jhourne-Marie Ann Gibson
Max Burton Hammond
Intisar Iqbal
Madison Isaacs
Phoebe Irene Jagello
Jayden Jusiah Jean-Baptiste
Danielle Corrine Johnson
Justyna Zosia Jusinski
Lillian Rene Kardos
Natalie Kluzinski
Giovana Lima Nicacio Knupp
Austin Eric Lane
Cody Alan Langhans
Joshua James Limerick
Aubrey Paige Longanecker
Walter Alvin Lyons
Jenesia Marrero
Zachary John McCasland
Danielle Elizabeth McFarlin
Gianna Lucille McLean
Amy Grace Morrissey
Ruby Martini Munro
Layla Jane Nemeth
Michael Quran Newsome
Christopher James Nichols
Jessica Oliveira
Alexzandrea Jianna Palermo
Tanisi C. Patel
Bannie Randolph Pight
Areena Rahman
Aviana Maddalena Ramos
Sarah Elizabeth Redente
Daniel Marion Reid
Olivia Ann Rescigno
Christopher Joseph Romero
Analise Kaitlyn Mabel Rosen
Briana Sophia Rubas
Andy Saquicela
Madison Rae Schilling
Dylan Sepulveda
Camryn Elizabeth Smith
Karissa Marie Spencer
Hailey Elizabeth Stasik
Autumn Clark Tansley
Sara Tatroe
Christopher Thomas Teator
Trevor Antonio Teixeira
Lauren Charlotte Umland
Gayathri Vidapankal
Nicholas Allen Wallenta
Vanessa Samanta Wanat
Za’riah Nichole White
Melih Yilmaz
Grade 7
Sage Elizabeth Amado
Elisa Cristina Arizmendi
Callie Irene Atchison
Nicholas Alexander Aviz
Ayad Balu
Talon James Barbosa
Zahira Beausejour
Ann Catherine Burke
Sebastian Alejandro Calderon
Natalia Blanca Camacho
Allanis Karine Cano Ferreira
Bethany Rochelle Carroll
Ella Rose Celozzi
Brandom Chabla
Leah Elaine Chatfield
Kaylee Mae Cichon
Ashlley Matias Coelho
Mason John Conklin
Brendan Joseph Terry Connolly
Jason Mendes Costa
Brendan Christopher Cummings
Edward James Dalton
Lily Noel Dalton
Luke Parker Dalton
Jack Robert DeBisschop
Jeffrey Cole DeBisschop
John Joseph DeBisschop
Ryan Michael David Deitelbaum
Aaliesha Deura
Anthony Richard Didato
Ewan Eon Duffey
Julianna Lynn Dwyer
Maria Joy Eggers
Adam Jacob Fagan
Juliana Martins Felix
Avryelle Mia Garcia
Noeliece Ayannah Se’Nay Gonzague
Julia Sierra Grady
Jordyn Nilah Grey
Jordan J. Gunthrop
Jasmine Jade Hedrick
Chase Joseph Heidorn
Jada Nicole Hernandez
Shania Lynn Howard
Jonathan A. Huntley
Emma Morgan Jackson
Nico Joseph Jannetty
Lily Mae Jason
Kayla Hope Jean-Baptiste
Rhoni Celina-Rae Johnson
Ethan Anthony Jones
Emily Jean Kasek
Ainsley Eileen Kenney
Lily Kiernan
Lily Madison Kosko
Joseph John Kovach
Sophia Oksana Kozak
Piper Rose Little
Cole Jefferson Lyons
Kellen Gleason Maher
Arben Izet Mamudov
Bledi Mehmeti
Amaya Carmen Miranda
William Anthony Morran
Nola Angelina Munro
Aiden Lee Newman
Alec George Newsom
Cru Timmothy Novak
Elaina Nunez
Alexandre James Oliveira
Hailie Amelia Ortega Delgado
Genesis H. Perez
Nina Peterson
Michael William Pruchnicki
Nazifa Promi Rahman
Noah Samuel Regalado
Gavin Kirk Rice-Blanco
Fathima Hikma Rilvan
Jonathan William Rindov
Kylie MacKenzie Ann Rosen
Victoria Ann Ruggles
Abigail Leigh Rykowski
Aisha Sacirovski
Jaiden Luis Sanchez
Eliviah Lynne Schroeder
Brooke Lynn Shira
Victor Emmanuel Simancas
David Lucas Smith
Violet Caryn Smith
Jordan Michael Stanco
Savannah Elizabeth Stanco
Kylie Nicole Streich
Kritza Mayte Suazo Alvarado
Kaitlyn Eileen Swindon
Casondra Ann Thurston
Emma Kathryn Toomey
Alexis Shaw Ucci
Katherine Antoinette Umland
Arianna Urena Diaz
Evan Andrew Phillip Vaagen
Anna Zenobia Vicente
Adrian Marek Wichlinski
Evan Zheng
Honor
Grade 8
Patience Folasade Alamu
Dominic John Alberghini
Keith Donnell Alexander
Aaron Lucas Almonte
Aston Anthony Barnes
Nevaeh Ayonna Battle
Zahra Mira Bayonne
Amina Bell-Bagouma
Briona Blasl
Aryn Bombery
Zane David Boyce
Jack Henry Branco
Benjamin Gregory-Brewster Bristol
Dylan Stephen Brooks
Jaylyn-Rose Hennessey Brown
Cody John Capolupo
Ethan Daniel Cascella
Sazan Cermenika
Joseph Cervone
Savariah Desi’ray Coote
Juan Desmond Coral
Illiana Couvertier
Aden Parker Cruz
Gianni Michael Cuccuru
Teagan Brianna Curtis
Geno Alan D’Errico
Alyssa Eunice DaSilva
Hannah Elizabeth DeCampos
Lillian DelPo
Domonic Paulo DeSousa
Savannah Deura
Keilyn Jeanice Donoso
Walter Jorge Figueroa
Eric Matthew Fortney
Joseph Allen Fortunato
Keara Jean Fossett
Abagail Elizabeth Franzese
Amanda Mackenzie Franzese
Haylyne Andelle Frederic
Ty Joseph Gaffney
Noah Anakin Galli
Agnaldo Tabner Oliveira Germano
Michael Christopher Gilroy
Alex John Girard
William Anthony Glover
Tahani Hamed
Ethan Robert Hayes-Howard
Kylie EllenRose Hughes
Alexis Sandra Hunt
Tyler Jacob Hynes
Samet Islami
Michael Mathew Nathaniel Jenkins
Adil Kayume
Alexia Leigh Korzen
Jailyn Ruby Laporte
Vesa Lena
Nicoly Bezerra Lima
Ashley Marie Lindholm
Jennifer Katherine Lucia
Jessica Caroline Lucia
Monica Lynn Luis
Yaret David Luna-Cabrera
Luke Anthony Makowski
Roehn Maldonado
Brenden Dennis Mangalee
Samantha Ranee Matos
Julian Joseph Maya
Anthony Michael Montini
Evelyn Caroline Morse
Heather Ashleymarie Newman
Andy Thanh Nguyen
Jesiah Emmanuel Nieves-Diaz
Kyla Leigh Nixon
Jadalee Ochoa
Sophia Maryann Onofrio
David-James Arnold Ottowell
Jason Michael Paglia
Joseph Daniel Pascucci
Matthew Steven Paternoster
Marcos Jair Pelaez
Virginia Rose Pepin
Brandon Luis Porter
Bryson Vincent Robert Poyner
Jorge Miguel Ramirez
Emily Freitas Ribeiro
Sahirah Mei Rivera
Christina Margaret Roberts
Justin Scott Romer
Calista Carmen Ruggles
Lauren Mya Sanchez
Colin Matthew Sanderson
Leo Kirk Sarnelli
Kyle Jay Segetti
Jacobb Dalton Slauson
Kaiden Christopher Spinella
Ireland Shea Starziski
Mac William Starziski
Derek Aaron Strane
Jason Joseph Suess
Elizabeth Jordyn Tagley
Brianna Tapia
Luke James Tarini
Jeremy Taveras
Alexander Aaron Torrens
Vincent Pasquale Tortorici
Matthew Michael Tucci
Dana Weeden
Aubrey Lynn Wergin
Collin Thomas Wilmot
Taydan Daniel Winters
Jaiden M Withington
Kaylee Marie Wright
Grade 7
Damon John Abate
Angel A. Alicea
Jordan David Blair
Ethan Warren Bos
Ryan Charles Bowley
Sean Eli Boyle
Cross Liam Braziel
Andre Mark Brown
Tyler Matthew Camacho
Jacob Samuel Carneiro
Xyrell Owen Carza
Joseph Matthew Casso
Kevin James Cestari
Sydney Mary Jennifer Connolly
Samantha Nicole Conroy
Cale Laura Ann Cook
Miguel Antonio da Silva
Katarina Elvira DaSilva
Joseph Manuel Davis
Derek Kyle Day
Samara Elizabeth Dias
Sophia Rose Drown
Braydon Shea Edgeworth
Nolan M. Flynn
Nathan Anthony Gaites
Luciano Salvatore Gallo
Kiara Idalis Garcia
Naima Garcia
Ethan Anthony Glover
Emma Sophia Gonzalez
Alexsya R. Goodall
Dereck Goris
Kalie-Marie Mahyoupleh Gray
Elizabeth Marie Green
Lindsey Rose Hacker
Jonias Harper
Issis Hernandez
Nolan Ryan Hess
Jason K. Heyward
Wyld Bill Hicock
Colton Michael Hofmann
Samir Islami
Kaitlyn Layla Jean-Baptiste
Shawn Joseph
Aiden Kelly
Addison Elizabeth Kenney
Samantha Mary Klimovich
Alexander Michael Kusmit
Noah Lucas LeMaire
Chance Lewis
Audrey Marie Lindsay
Autumn Marie Loper
Nathaniel Richard Lopez
Nolen James Lyons
Lilliana Eve Machado
Jaylin Lanae Maia-Byrd
Lana Josephine Manganello
Xzayvier Carmello Martinez
Aiden Christopher Micheal McCullouch
Ethan McKeon
Wismeily Mendez
Anthony Lee Morton
Anthony Julian Mucciacciaro
Elizabeth Jacqueline Nixon
Norbert Oswiecinski
Santos Anthony Padilla
Graca Marcelina Pedro
Ashlyn Marie Pierce
Jacob Nicholas Poveromo
Ryan Michael Gregory Poyner
Nicholas Jaden Redd
Amaya Noemi Rivera
Areliz Marie Robinson
Anyiahlis Nevaeh Rodriguez
Dylan Jacob Rodriguez
Ethan Rodriguez
Serenity Lia Samolis
Omar Andres Sandoval
Bodie T. Sargeant
Alyssa Emily Schiappa
Trevor Shawn Schiller
Evan Michael Skirkanich
Rowan Erving Smith
Sean-Jaye Joel Smith
Sean Sterling
Evelin Mayerli Sut Buch
Maya Elizabeth Teator
Nathan Thomas Testone
Makayla Joan Tufaro
Paulina Mishelle Uruchima
Maria Verly
Lukas Joshua Visciano
Christie Marie Weir
Tianna Nichole Wheaton
Javonni Ricardo Withington
Jaden X. Woods
Emma Rose Zutant