Honor roll: Naugatuck High School

The following students made the honor roll at Naugatuck High School for the third quarter of the 2019-20 school year:
High honor
Grade 12
Syed Zorosh Ahmad
Aidan Charles Alexander
Joel Santos Alexander
Lyla Jolie Alvarez
Jeaneille Amoako
Yahna Maree Capistrano Ancheta
Willy Dean Andrade
Mia Gabriella Andreozzi
Moises Oliveira Barradas
Brielle Dorothy Behuniak
Connor Germain Behuniak
Vincent George Biancarelli-Milano
Alyssa Lee Bowes
Alysha Lynn Cacace
Gabrielle Nicole Cantoni
Vicky Chen
Daynalee Colon
LaDominque Marie Crespo
Austin Crocker
Christian Matthew Curr
Brayan Alexandrino Da Cruz
Nicholas F. DaSilva
Caitlin Ann Doris
Sean Marques Doxsey
Devin Charles Giove
Majdoleen Hamed
Kaylee Cheyenne Hawks
Hennessy Hernandez
Rachel Elizabeth Huculak
Jordyn Alexis Hunt
Brileigh Rebecca Hynes
Berrit Mutwabale Ilunga
Derrick Jon Jagello
Anthony Keith Johnson
Daamanpreet Kaur
Elizabeth Ann Kilmer
Abby Marie Lariccia
Joshua Lastra
Anson Francis Lau
Nelson Joseph Lavoura
Abigail Maye Lombardi
Olivia Lauren Loughlin
Lindsey Marie Macbeth
Ryan Joseph Maguire
Cheyanne Marie Magura
Spencer Nicholas Maher
Charles Andrew Marenghi
Amber Shawna Markovic
Victoria Monique Martinez
Ryan Jordan McCarthy
Alissa Paige McNeil
Dante Shane Miranda
Sydney Elizabeth O’Donnell
Priya Hitesh Patel
Alice Felisberto Pereira
Phillip Phinith
Travis William Raymond Poyner
Cristina Morgado Rego
Jasmine Rivera
Kaitlyn Rose Roberts
Lauren Michele Rupsis
Hailey Michele Russell
Briana Chanelle Salemme
Leilannie Santana
Sarah Angelena Sookram
Brendon Srisattana Soubannarath
Mariah Jane Spina
Letacianna Stoudmire
Andre Maurice Sweet
Edina Szaniszlo
Matthew Christopher Teixeira
Alivia Nicholle Tigeleiro
Joshua Creedan Trabka
Autumn Therese Travis
Herve Mulomba Tshibamba
Rachel Vial
Mikayla Mary Williams
Randy Yu
Kaitlyn Marie Zarrella
Maria Victoria Zuna
Grade 11
Khaled Al-Tuos
Fjolla Aliu
Dori-Ann Anderson
Ashley Nicole Antunes
Faith Lynn Arcuri
Ravyn Mackenzie Barrow
Hassun Sarabeel BinZahid
Matthew Ryan Borsey
Alysha Michelle Bucci-Lassalle
Katelynn Marie Budzyn
Arianna Nicole Bush
Christopher Richard Capobianco
Rebecca Marie Carney
Justin Christopher Carroll
Brian Cooney
Colin A. Cooney
Makayla Elizabeth Crisanti
Hunter Thomas Czajkowski
Nicole Brianna Del Re
Kasia Deptula
Danna Paola Dominguez
Mumthanu Sultana Emilah
Ashleigh Nicole Fegley
Alina Marie Filandro
Daniel Jaye Fine
Jack Micheal Fortin
Ebonee Jayde Grey
Kevin Jacob Healy
Sage Adelle Hovanec
Alyssa Ann Hovey
Jenna Katherine Joyce
Allyson Rose LaBarre
Kristina Tn Le
MacKenzie Nicole Mahoney
Anthony P. Martins
Ethan Scott McGrath
Lucas James McKenney
Maxine Olivia Mongillo
Brody Alexander Moore
Kharissa Gabrielle Moore
Peter John Mullin
Jayden Isabella Noble
Angelina Rose Oliveira
Mathew Christian Page
Alessia Janae Palermo
Eidelyn Paniagua
Diana Felix Rebelo
Tatyanna N. Reyes
Emily Melgaco Ribeiro
Alyssa Nicole Roberts
Kassandra Elisabeth Rodrigues
Kiara Rodriguez
Timothy Jacob Rosa
Jessica Rachel Saint Paul
Luanna Rocha Santis
Livia Kirk Sarnelli
Alexis Paige Siggars
Nicole Smith
Emma Catherine Sonski
Alex Miguel Sosa
Britney Rajsanary Soubannarath
Samantha Ann Valentine
Grade 10
Hailey Jade Almonte
Sebastian Marcos Alvarez
Britney A. Amankwah
Kiara Carza Barde
Adriana Lynn Beardsley
Melos Beluli
Yianni Cristina Blanco
Kelly Elizabeth Brodeur
Nadia Grace Cestari
Shravani Kedar Daptardar
Kiera Christine De Leon
Natalie Ann DeLuca
Brianna Fernandes DeSousa
Tenzin Rabyoung Dhondup
Sean Michael Evans
Brady Joseph Evon
Gabrielle Elizabeth Flores
Kira Nachole Gottschalk
Mia Rose Grella
Alexandra Nicole Guerrero
Kaylee Marie Jackson
Belle Anne Jason
Alyssa Macenzie Jones
Haylee Denmark Kilfeather
Gustavo Lima Nicacio Knupp
Thiago Lima Niacacio Knupp
Julia Valerie Kropo
Matilda Rae Kutschinski
Nailah Lewis
Nora Eva Lippai
Vincent Kristoff Longo
Ester Bessa Lopes
Lilly Linda Lyons
Julianna Jean Magalhaes
Alexus Martin
Zoe Rose McCasland
Samantha Marie Mullin
Allison Anne Murphy
Tiffany Nguyen
Madison Theressa Nolan
Amelia Joy Elissa Poyner
Tatiana Rodrigues
Alivia Rebecca Rodriguez
Alena Lorraine Rotatori
Michael Roman Rusin
Juliana Rose Sarbieski
Anissa Julianna Simoes
Alyse Elizabeth Stauffer
Jaida Taveras
Kelly Han Tran
Ryan Edward Tyszka
Jay’mi Syncere Vazquez
Harry Michael Velazquez
Nathaniel McDermoth Walden
Vicki Weng
Gabriel Mark Williams
Saige Lillian Winslow
Christian Thomas Zahornasky
Grade 9
Rana J. Aljamal
Thomas Christopher Barry
Brian Louis Barth
Riley Nicole Best
Hannah Caitlyn Boyne
Josephine Sophia Burke
David James Cocchiola
Jayda Mendes Costa
Cassandra Quinn Cozzi
Sydney Mary Crockett
Matthew Andre Davy
Ethan Zachary De Leon
Julianna Taylor DeBrum
Sophia Rose DeFilippo
Michael Jack Deitelbaum
Aubrey Lynn Deller
Yadielys Diodonet
Leticia Taina DoNascimento
Ariana Salasia Edwards
Krisleyvi Audribet Encarnacion-Arias
Sophia Louise Farias
Vincent M. Ferrucci
Alexandra Flemming
Ella Franscine Navarro Glorioso
Mel Amelie Gonzalez
Michael Robert Hammond
Jack Owen Healy
Sydney Ruth-Marie Hunt
Medeea Ionescu
Shawn Ju
Leah Grace Kulmann
Aidan Sky Lau
Lauren Ann Litke
Kaylee Aleta Massicotte
Vansh Victor Motiani-Rincon
Emily Grace Natkiel
Adrian Justin Ocampo
Aidan Antonio Oliveira
Danielle Oliveira
Adi Riteshkumar Patel
Rachel Barbosa Pinho
Angelina Lauren Pires
Daisy Jordan Rachiele
Nicholas Dietrich Rivera
Jodie Rebecca Saint Paul
Dieudonne Daniel Salike
Arianna Alis Santiago
Donatta Ann Sawchak
Wayne Michael Sharik
Savanna Madison Stanley
Emily Rae Sturtevant
Vivien Szaniszlo
Jayla M. Thompson
Dylan Robert Trochsler
Angelena Lynn Wendland
Ayana Michelle Williams
Sarah Marie Wolfenden
Kathleen Yu
Queena Yu
William Zheng
Honor
Grade 12
Daniella Julienna Acevedo
Valentin Alejo
Paulina Karina Andrade
Riley Christine Barrett
Sadie Dinene Boisvert
Hunter Brooks
Danae Brown
Sarah Elizabeth Bursey
Sofia Olivia Capodiferro
Kyle Thomas Carey
Bryce Patrick Cegielski
Olivia M. DeAngelis
Daniel Alves DePinho
Amanda Cunha Dinis
Tyvias Orion Dippelhofer
Riley Brynn Duque
Finbar Matthew Galvin
Malachi T. Gatison
David Paul Green
John Philip Hall
Cassidy Clare Healy
Jacob C. Hutt
Jaqueline Jimenez
Molly Bridget Kennelly
Antjuan Kizzee
Meghan Grace Korowotny
Lucas Elliot Kosma
Elizabeth Linda Krooss
Jamie Alexis Lamoureux
Aaron James Lapham
Kaylee Jordan Larkin
Abigail Lilia Lawson
Jesse Lodge
Taina Michele Lugo
Joseph Philip Macary
Alex Daniel Manasoiu
Paul Anthony Marsh
Madison Victoria McEachern
Michael Anthony Medley
Kiara Justine Melendez
John Connor Mezzo
Adriana Felix Moreno
Jake Ryan Murphy
Cassandra Chloe Napoli
Kylie Jean Neretich
Princess B. Nyathi
Bianca Mary Penzerro
Christina Pinto
Nathan LeeRobert Posca
Saul Pujols
Justyn Reis
Christopher Lee Rios
Rosely Beatriz Rosario-Ramirez
Manuella Kasongo Sam
Micaela Kery Xavier Santos
Emily Sarmiento
Loretta Noel Sbat
Halea McKenzie Schiappa
Lindsey Jeanne Schulte
Kaia Lynn Schwartz
Sebastian James Scully
Jacob Allen Skiptunas
Nicholas Anthony Stefan
Sara Rebecca Tarmey
Alvin Michael Torres
Jeffrey Edmond Valois
Melanney A. Viera
Jose Manuel Villafane
Isaiah Jabin Williams
Destiny Monet Willoughby
Laque W. Youngblood
Grade 11
Lissette Agosto
Christopher Akintomiwa Akinduro
Lalaine Delany Alicea
Brayden Jack Alves
Denzel Amoako-Agyeman
Jada Nicole Andreozzi
Rachel Marie Balogh
Justin Louis Barth
Cara Margaret Bergin
Jeffrey Michael Bonnardi
Patricia Christine Bradley
Jasmine Marie Braziel
Mathew David Bryant
Kimberly Butt
Travis Michael Caetano
Jonathan Walter Chatfield
Kayla Jacquiline Couch
Juliana Machado DaSilva
Trinity Elizabeth Dippelhofer
Aferdita Dermaku Emini
Mateus dos Anjos Filho
Jamie Sousa Fink
Ricki Gale Freeman
Branden Isaiah Garcia
Jeremiah John Garcia
Damya Michelle Gonzalez
Alexandra Hall
Mya Danae Hall
Kendall Hyde
Donnell Cash Isaac
Jonathan Remigio Jimenez
Che’Vonne Johnson-Sherman
Craig Michael June
Presilia Tshinguta Kabungu
Shaylee Rose Kerns
Victoria Rose Kummer
Alexis Elizabeth Lanci
Alyssa Kathleen Laneville
Nicholas James Linton
Kayleebeth LLano
Piper Danielle Lord
Grzegorz Alex Lutrzykowski
Katalina Savannah Macedo
Chad Thomas Mahler
Gina Lois Mancuso
Sara Ann Mancuso
Raymond Mastropietro
Connor William Maxwell
Brendan McFarlin
Emma Jane Messenger
Carlos Henrique Fernandes Miguel
Johnny Monell
Avery Alexander Moore
Fernando Felix Moreno
Stan Antonio Morgan
Eliana Marie Morton
David Jhovanny Naulaguari
Isaacneiddys Marie Negron
Mia Shea Normand
Madison A. Nunez
Kylie Elizabeth O’Donnell
Sarah Faith Orcutt
Ricardo Padro
Tyler Pensiero
Jaedan Javanni Pryce
Oceana Rain Rachiele
Tyler David Ranno
Rebecca Joann Raupach
Febian Fernando Reyes
Breanna Nicole Roaix
Mike Damian Romero
Nathan John Rose
Makenzie Marie Ross
Robert Porfirio Sanchez
Robert Sanders
Elora Elizabeth Santiago
Aaron Michael Santos
Abby Shugdinis
Gabriel Salvatore Sidoti
Aaron Smith
Abbilee Orealia Smith
Jason Olin Spino
Justin David Stone
Alivia Jolee Stonier
Erick Tavarez
Hunter Teixeira
Rodsir Ka’lil Vaughn
Ryan John Vincent
Logan Robert Wilcox
Hannah Elizabeth Zutant
Grade 10
Giovanna Giovaneti Fernandes Abreu
Suzan Nader Al-Tuos
Ahmed J. Aljamal
David Evo Allegrini
Nicholas Allegrini
Kendall Elizabeth Allen
Atlanta Atkinson
Kayla Anne Bartlett
Jair Christian Battisti
Shelby Elizabeth Beatty
David Bien
Jack Ferguson Bond
Cesar Candelario
Jillian Angelina Daly
Darrius Eugene Davis
Haley Jordan Deller
Kaleigh Maria DeSousa
Kathleen Da Conceicao DeSouza
Alexander Martins Felix
Alexander Xavier Filandro
Kaylee Marie Fitzgerald
Elana Jayne Flynn
Jo’nae Patrice Fountain
Hunter Robert Geslien
Emma Goris
Patrick Henry Granahan
Alissa Grzeika
Hopeton Lewis Guthrie
Amanda Georgianna Haye
Steven Carl Herb
Summer M. Higgins
Cadence Gail Hofmann
Connor Eldon Huether
Robert Emmanuel Ilunga
Cameron Reichard Jacobs
Krystal Nicole Johnson
Kyle Omar Johnson
Trevor Christopher Kenney
Aimal Khan
Matthew Richard Kilmer
Evan David Carter Litke
Sara Marie Macary
Monica Ashraf Malak
Gavin Terrence McKeon
Jared Ryan Messenger
Emily Ann Meyer
Dylan Alan Minnix
Lia Joel Morales
Maxwell Anthony Napoli
Mathew Jacob Nofri
Charlotte Olivia Oehley
Joana Oliveira
Charlize Jade Orden
Kalangi Pedro
Joe Dinis Pinho
Edward Ryszard Przydzial
Melissa Andrea Rebimbas
Lucas Anthony Regalado
Serenity Ann Marie Roberts
Rachel Rodrigues
Raphaela Rodrigues
Sofia Camila Rota Figueroa
Kanny Paula Salike
Felicia Lillian Salvati
Jennifer Santos
Emma Angelina Schilling
Manuel Dominick Silva
Justin Soto
Richard David Taylor
Virginia Madison Taylor
Andrew Ryan Teator
Emily Jane Tomkus
Emileigh Elizabeth Torres
Valeria DeLourdes Velez
Kenneth Nathaniel Ventura
Joseph Kenneth Verrilli
Le’Asia Gynae Wingate
Yigit Hasan Yilmaz
Louis Anthony Zarrella
Grade 9
Ashlee Marie Alves
Sihara Eliza Arias
Jenna Lynn Ashe
Sadia Alam Azra
Emily Victoria Bailey
Daeden Tanner Beck
Jocelyne Marie Berrios
Jacob Raymond Blair
Lillian Marie Bogart
Morgan Amelia Boyne
Atticus Owen Brackett
Jada Skye Brown
Summer Rose Bush
Alexandryea Ruby Carisio
Julia Grace Carney
Alex Raymond Caruso
Evan John Roosevelt Chandler
Avery Marguerite Crockett
Emma Nicole Curtiss
Mia Elizabeth Dailey
Christopher Steven DeAngelis
Mercy Dos Santos
Aylleene Samaie Duarte
Elena Marie Enriquez
Angie Michelle Espinosa
Yalissa Nicole Figueroa
Miranda Ann Gelinas
Lainne Amayalis Gomez
Jabari Orion Earl Grey
Montana Guerra
Diannethe Heisi Gutierrez
Kelyse Hall
Shayne Zachary Hasipi
Brendan James Howard
Sabrina Juliette Howard
Brandon Edwih Huezo
Thalia Danielle Jardim
Luis Jose Justiniano
Matthew Lee Kilburn
Kindell Michael LaRoche
Brendan Richard Lyles
Jayson Anthony Main
Madison Paige Marquardt
Sergio Miguel Mendes
Joseph James Nagurney
Julia Eve Olofsson
Amaya Jasmin Palermo
Benjamin Edward Papp
Nathaniel Xavier Parker
Barbara Margaret Quinn
Isabella Rose Rafala
Gina Marie Rebimbas
Ava Lynn Richter
Janelly Rivera
Alexander Victor Roman
Carolina Alice Ulian Rychlik
Cecilia Araujo Santini
Lauren Marie Sonski
Sofia Carolina Spignolio-Elvir
William Jacob Spring
Matthew Alexander Stefan
Blake Cameron Stone
Stephanie Joan Sutherland
Annelys Taveras
Dylan Acacio Teixeira
Anyi Terrero
Samantha Lynn Tyler
Skylynn Leanna Valle
Ava Julianne Van Horn
Aaron Leslie Williams
Kloe Summer Wood
Nyia Marie Zayas
Samuel David Zembruski