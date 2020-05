Honor roll: Naugatuck High School

The following students made the honor roll at Naugatuck High School for the third quarter of the 2019-20 school year:

High honor

Grade 12

Syed Zorosh Ahmad

Aidan Charles Alexander

Joel Santos Alexander

Lyla Jolie Alvarez

Jeaneille Amoako

Yahna Maree Capistrano Ancheta

Willy Dean Andrade

Mia Gabriella Andreozzi

Moises Oliveira Barradas

Brielle Dorothy Behuniak

Connor Germain Behuniak

Vincent George Biancarelli-Milano

Alyssa Lee Bowes

Alysha Lynn Cacace

Gabrielle Nicole Cantoni

Vicky Chen

Daynalee Colon

LaDominque Marie Crespo

Austin Crocker

Christian Matthew Curr

Brayan Alexandrino Da Cruz

Nicholas F. DaSilva

Caitlin Ann Doris

Sean Marques Doxsey

Devin Charles Giove

Majdoleen Hamed

Kaylee Cheyenne Hawks

Hennessy Hernandez

Rachel Elizabeth Huculak

Jordyn Alexis Hunt

Brileigh Rebecca Hynes

Berrit Mutwabale Ilunga

Derrick Jon Jagello

Anthony Keith Johnson

Daamanpreet Kaur

Elizabeth Ann Kilmer

Abby Marie Lariccia

Joshua Lastra

Anson Francis Lau

Nelson Joseph Lavoura

Abigail Maye Lombardi

Olivia Lauren Loughlin

Lindsey Marie Macbeth

Ryan Joseph Maguire

Cheyanne Marie Magura

Spencer Nicholas Maher

Charles Andrew Marenghi

Amber Shawna Markovic

Victoria Monique Martinez

Ryan Jordan McCarthy

Alissa Paige McNeil

Dante Shane Miranda

Sydney Elizabeth O’Donnell

Priya Hitesh Patel

Alice Felisberto Pereira

Phillip Phinith

Travis William Raymond Poyner

Cristina Morgado Rego

Jasmine Rivera

Kaitlyn Rose Roberts

Lauren Michele Rupsis

Hailey Michele Russell

Briana Chanelle Salemme

Leilannie Santana

Sarah Angelena Sookram

Brendon Srisattana Soubannarath

Mariah Jane Spina

Letacianna Stoudmire

Andre Maurice Sweet

Edina Szaniszlo

Matthew Christopher Teixeira

Alivia Nicholle Tigeleiro

Joshua Creedan Trabka

Autumn Therese Travis

Herve Mulomba Tshibamba

Rachel Vial

Mikayla Mary Williams

Randy Yu

Kaitlyn Marie Zarrella

Maria Victoria Zuna

Grade 11

Khaled Al-Tuos

Fjolla Aliu

Dori-Ann Anderson

Ashley Nicole Antunes

Faith Lynn Arcuri

Ravyn Mackenzie Barrow

Hassun Sarabeel BinZahid

Matthew Ryan Borsey

Alysha Michelle Bucci-Lassalle

Katelynn Marie Budzyn

Arianna Nicole Bush

Christopher Richard Capobianco

Rebecca Marie Carney

Justin Christopher Carroll

Brian Cooney

Colin A. Cooney

Makayla Elizabeth Crisanti

Hunter Thomas Czajkowski

Nicole Brianna Del Re

Kasia Deptula

Danna Paola Dominguez

Mumthanu Sultana Emilah

Ashleigh Nicole Fegley

Alina Marie Filandro

Daniel Jaye Fine

Jack Micheal Fortin

Ebonee Jayde Grey

Kevin Jacob Healy

Sage Adelle Hovanec

Alyssa Ann Hovey

Jenna Katherine Joyce

Allyson Rose LaBarre

Kristina Tn Le

MacKenzie Nicole Mahoney

Anthony P. Martins

Ethan Scott McGrath

Lucas James McKenney

Maxine Olivia Mongillo

Brody Alexander Moore

Kharissa Gabrielle Moore

Peter John Mullin

Jayden Isabella Noble

Angelina Rose Oliveira

Mathew Christian Page

Alessia Janae Palermo

Eidelyn Paniagua

Diana Felix Rebelo

Tatyanna N. Reyes

Emily Melgaco Ribeiro

Alyssa Nicole Roberts

Kassandra Elisabeth Rodrigues

Kiara Rodriguez

Timothy Jacob Rosa

Jessica Rachel Saint Paul

Luanna Rocha Santis

Livia Kirk Sarnelli

Alexis Paige Siggars

Nicole Smith

Emma Catherine Sonski

Alex Miguel Sosa

Britney Rajsanary Soubannarath

Samantha Ann Valentine

Grade 10

Hailey Jade Almonte

Sebastian Marcos Alvarez

Britney A. Amankwah

Kiara Carza Barde

Adriana Lynn Beardsley

Melos Beluli

Yianni Cristina Blanco

Kelly Elizabeth Brodeur

Nadia Grace Cestari

Shravani Kedar Daptardar

Kiera Christine De Leon

Natalie Ann DeLuca

Brianna Fernandes DeSousa

Tenzin Rabyoung Dhondup

Sean Michael Evans

Brady Joseph Evon

Gabrielle Elizabeth Flores

Kira Nachole Gottschalk

Mia Rose Grella

Alexandra Nicole Guerrero

Kaylee Marie Jackson

Belle Anne Jason

Alyssa Macenzie Jones

Haylee Denmark Kilfeather

Gustavo Lima Nicacio Knupp

Thiago Lima Niacacio Knupp

Julia Valerie Kropo

Matilda Rae Kutschinski

Nailah Lewis

Nora Eva Lippai

Vincent Kristoff Longo

Ester Bessa Lopes

Lilly Linda Lyons

Julianna Jean Magalhaes

Alexus Martin

Zoe Rose McCasland

Samantha Marie Mullin

Allison Anne Murphy

Tiffany Nguyen

Madison Theressa Nolan

Amelia Joy Elissa Poyner

Tatiana Rodrigues

Alivia Rebecca Rodriguez

Alena Lorraine Rotatori

Michael Roman Rusin

Juliana Rose Sarbieski

Anissa Julianna Simoes

Alyse Elizabeth Stauffer

Jaida Taveras

Kelly Han Tran

Ryan Edward Tyszka

Jay’mi Syncere Vazquez

Harry Michael Velazquez

Nathaniel McDermoth Walden

Vicki Weng

Gabriel Mark Williams

Saige Lillian Winslow

Christian Thomas Zahornasky

Grade 9

Rana J. Aljamal

Thomas Christopher Barry

Brian Louis Barth

Riley Nicole Best

Hannah Caitlyn Boyne

Josephine Sophia Burke

David James Cocchiola

Jayda Mendes Costa

Cassandra Quinn Cozzi

Sydney Mary Crockett

Matthew Andre Davy

Ethan Zachary De Leon

Julianna Taylor DeBrum

Sophia Rose DeFilippo

Michael Jack Deitelbaum

Aubrey Lynn Deller

Yadielys Diodonet

Leticia Taina DoNascimento

Ariana Salasia Edwards

Krisleyvi Audribet Encarnacion-Arias

Sophia Louise Farias

Vincent M. Ferrucci

Alexandra Flemming

Ella Franscine Navarro Glorioso

Mel Amelie Gonzalez

Michael Robert Hammond

Jack Owen Healy

Sydney Ruth-Marie Hunt

Medeea Ionescu

Shawn Ju

Leah Grace Kulmann

Aidan Sky Lau

Lauren Ann Litke

Kaylee Aleta Massicotte

Vansh Victor Motiani-Rincon

Emily Grace Natkiel

Adrian Justin Ocampo

Aidan Antonio Oliveira

Danielle Oliveira

Adi Riteshkumar Patel

Rachel Barbosa Pinho

Angelina Lauren Pires

Daisy Jordan Rachiele

Nicholas Dietrich Rivera

Jodie Rebecca Saint Paul

Dieudonne Daniel Salike

Arianna Alis Santiago

Donatta Ann Sawchak

Wayne Michael Sharik

Savanna Madison Stanley

Emily Rae Sturtevant

Vivien Szaniszlo

Jayla M. Thompson

Dylan Robert Trochsler

Angelena Lynn Wendland

Ayana Michelle Williams

Sarah Marie Wolfenden

Kathleen Yu

Queena Yu

William Zheng

Honor

Grade 12

Daniella Julienna Acevedo

Valentin Alejo

Paulina Karina Andrade

Riley Christine Barrett

Sadie Dinene Boisvert

Hunter Brooks

Danae Brown

Sarah Elizabeth Bursey

Sofia Olivia Capodiferro

Kyle Thomas Carey

Bryce Patrick Cegielski

Olivia M. DeAngelis

Daniel Alves DePinho

Amanda Cunha Dinis

Tyvias Orion Dippelhofer

Riley Brynn Duque

Finbar Matthew Galvin

Malachi T. Gatison

David Paul Green

John Philip Hall

Cassidy Clare Healy

Jacob C. Hutt

Jaqueline Jimenez

Molly Bridget Kennelly

Antjuan Kizzee

Meghan Grace Korowotny

Lucas Elliot Kosma

Elizabeth Linda Krooss

Jamie Alexis Lamoureux

Aaron James Lapham

Kaylee Jordan Larkin

Abigail Lilia Lawson

Jesse Lodge

Taina Michele Lugo

Joseph Philip Macary

Alex Daniel Manasoiu

Paul Anthony Marsh

Madison Victoria McEachern

Michael Anthony Medley

Kiara Justine Melendez

John Connor Mezzo

Adriana Felix Moreno

Jake Ryan Murphy

Cassandra Chloe Napoli

Kylie Jean Neretich

Princess B. Nyathi

Bianca Mary Penzerro

Christina Pinto

Nathan LeeRobert Posca

Saul Pujols

Justyn Reis

Christopher Lee Rios

Rosely Beatriz Rosario-Ramirez

Manuella Kasongo Sam

Micaela Kery Xavier Santos

Emily Sarmiento

Loretta Noel Sbat

Halea McKenzie Schiappa

Lindsey Jeanne Schulte

Kaia Lynn Schwartz

Sebastian James Scully

Jacob Allen Skiptunas

Nicholas Anthony Stefan

Sara Rebecca Tarmey

Alvin Michael Torres

Jeffrey Edmond Valois

Melanney A. Viera

Jose Manuel Villafane

Isaiah Jabin Williams

Destiny Monet Willoughby

Laque W. Youngblood

Grade 11

Lissette Agosto

Christopher Akintomiwa Akinduro

Lalaine Delany Alicea

Brayden Jack Alves

Denzel Amoako-Agyeman

Jada Nicole Andreozzi

Rachel Marie Balogh

Justin Louis Barth

Cara Margaret Bergin

Jeffrey Michael Bonnardi

Patricia Christine Bradley

Jasmine Marie Braziel

Mathew David Bryant

Kimberly Butt

Travis Michael Caetano

Jonathan Walter Chatfield

Kayla Jacquiline Couch

Juliana Machado DaSilva

Trinity Elizabeth Dippelhofer

Aferdita Dermaku Emini

Mateus dos Anjos Filho

Jamie Sousa Fink

Ricki Gale Freeman

Branden Isaiah Garcia

Jeremiah John Garcia

Damya Michelle Gonzalez

Alexandra Hall

Mya Danae Hall

Kendall Hyde

Donnell Cash Isaac

Jonathan Remigio Jimenez

Che’Vonne Johnson-Sherman

Craig Michael June

Presilia Tshinguta Kabungu

Shaylee Rose Kerns

Victoria Rose Kummer

Alexis Elizabeth Lanci

Alyssa Kathleen Laneville

Nicholas James Linton

Kayleebeth LLano

Piper Danielle Lord

Grzegorz Alex Lutrzykowski

Katalina Savannah Macedo

Chad Thomas Mahler

Gina Lois Mancuso

Sara Ann Mancuso

Raymond Mastropietro

Connor William Maxwell

Brendan McFarlin

Emma Jane Messenger

Carlos Henrique Fernandes Miguel

Johnny Monell

Avery Alexander Moore

Fernando Felix Moreno

Stan Antonio Morgan

Eliana Marie Morton

David Jhovanny Naulaguari

Isaacneiddys Marie Negron

Mia Shea Normand

Madison A. Nunez

Kylie Elizabeth O’Donnell

Sarah Faith Orcutt

Ricardo Padro

Tyler Pensiero

Jaedan Javanni Pryce

Oceana Rain Rachiele

Tyler David Ranno

Rebecca Joann Raupach

Febian Fernando Reyes

Breanna Nicole Roaix

Mike Damian Romero

Nathan John Rose

Makenzie Marie Ross

Robert Porfirio Sanchez

Robert Sanders

Elora Elizabeth Santiago

Aaron Michael Santos

Abby Shugdinis

Gabriel Salvatore Sidoti

Aaron Smith

Abbilee Orealia Smith

Jason Olin Spino

Justin David Stone

Alivia Jolee Stonier

Erick Tavarez

Hunter Teixeira

Rodsir Ka’lil Vaughn

Ryan John Vincent

Logan Robert Wilcox

Hannah Elizabeth Zutant

Grade 10

Giovanna Giovaneti Fernandes Abreu

Suzan Nader Al-Tuos

Ahmed J. Aljamal

David Evo Allegrini

Nicholas Allegrini

Kendall Elizabeth Allen

Atlanta Atkinson

Kayla Anne Bartlett

Jair Christian Battisti

Shelby Elizabeth Beatty

David Bien

Jack Ferguson Bond

Cesar Candelario

Jillian Angelina Daly

Darrius Eugene Davis

Haley Jordan Deller

Kaleigh Maria DeSousa

Kathleen Da Conceicao DeSouza

Alexander Martins Felix

Alexander Xavier Filandro

Kaylee Marie Fitzgerald

Elana Jayne Flynn

Jo’nae Patrice Fountain

Hunter Robert Geslien

Emma Goris

Patrick Henry Granahan

Alissa Grzeika

Hopeton Lewis Guthrie

Amanda Georgianna Haye

Steven Carl Herb

Summer M. Higgins

Cadence Gail Hofmann

Connor Eldon Huether

Robert Emmanuel Ilunga

Cameron Reichard Jacobs

Krystal Nicole Johnson

Kyle Omar Johnson

Trevor Christopher Kenney

Aimal Khan

Matthew Richard Kilmer

Evan David Carter Litke

Sara Marie Macary

Monica Ashraf Malak

Gavin Terrence McKeon

Jared Ryan Messenger

Emily Ann Meyer

Dylan Alan Minnix

Lia Joel Morales

Maxwell Anthony Napoli

Mathew Jacob Nofri

Charlotte Olivia Oehley

Joana Oliveira

Charlize Jade Orden

Kalangi Pedro

Joe Dinis Pinho

Edward Ryszard Przydzial

Melissa Andrea Rebimbas

Lucas Anthony Regalado

Serenity Ann Marie Roberts

Rachel Rodrigues

Raphaela Rodrigues

Sofia Camila Rota Figueroa

Kanny Paula Salike

Felicia Lillian Salvati

Jennifer Santos

Emma Angelina Schilling

Manuel Dominick Silva

Justin Soto

Richard David Taylor

Virginia Madison Taylor

Andrew Ryan Teator

Emily Jane Tomkus

Emileigh Elizabeth Torres

Valeria DeLourdes Velez

Kenneth Nathaniel Ventura

Joseph Kenneth Verrilli

Le’Asia Gynae Wingate

Yigit Hasan Yilmaz

Louis Anthony Zarrella

Grade 9

Ashlee Marie Alves

Sihara Eliza Arias

Jenna Lynn Ashe

Sadia Alam Azra

Emily Victoria Bailey

Daeden Tanner Beck

Jocelyne Marie Berrios

Jacob Raymond Blair

Lillian Marie Bogart

Morgan Amelia Boyne

Atticus Owen Brackett

Jada Skye Brown

Summer Rose Bush

Alexandryea Ruby Carisio

Julia Grace Carney

Alex Raymond Caruso

Evan John Roosevelt Chandler

Avery Marguerite Crockett

Emma Nicole Curtiss

Mia Elizabeth Dailey

Christopher Steven DeAngelis

Mercy Dos Santos

Aylleene Samaie Duarte

Elena Marie Enriquez

Angie Michelle Espinosa

Yalissa Nicole Figueroa

Miranda Ann Gelinas

Lainne Amayalis Gomez

Jabari Orion Earl Grey

Montana Guerra

Diannethe Heisi Gutierrez

Kelyse Hall

Shayne Zachary Hasipi

Brendan James Howard

Sabrina Juliette Howard

Brandon Edwih Huezo

Thalia Danielle Jardim

Luis Jose Justiniano

Matthew Lee Kilburn

Kindell Michael LaRoche

Brendan Richard Lyles

Jayson Anthony Main

Madison Paige Marquardt

Sergio Miguel Mendes

Joseph James Nagurney

Julia Eve Olofsson

Amaya Jasmin Palermo

Benjamin Edward Papp

Nathaniel Xavier Parker

Barbara Margaret Quinn

Isabella Rose Rafala

Gina Marie Rebimbas

Ava Lynn Richter

Janelly Rivera

Alexander Victor Roman

Carolina Alice Ulian Rychlik

Cecilia Araujo Santini

Lauren Marie Sonski

Sofia Carolina Spignolio-Elvir

William Jacob Spring

Matthew Alexander Stefan

Blake Cameron Stone

Stephanie Joan Sutherland

Annelys Taveras

Dylan Acacio Teixeira

Anyi Terrero

Samantha Lynn Tyler

Skylynn Leanna Valle

Ava Julianne Van Horn

Aaron Leslie Williams

Kloe Summer Wood

Nyia Marie Zayas

Samuel David Zembruski