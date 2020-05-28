Honor roll: Woodland Regional High School

By
mycitizensnews
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The following students made the honor roll at Woodland Regional High School for the third quarter of the 2019-20 school year:

High Honor

Grade 12

Aneesah Abu Hilqah

Kayla Allen

Nora Ameti

Victoria Baliga

Cole Barrows

Zacary Bertrand

Jade Brennan

Kyle Bshara

Tyler Bulinski

Karli Butcher

Eliana Cambra

Matthew Campbell

Ethan Carlone

Olivia Carter

Calisa Costanzo

Noel Cummings

Nicholas DeLucia

John DeTulio

Isabella Fabrizi

Dominik Frackiewicz

Tyler Galarraga

Amanda Garofalo

Alexandria Guillet

Marko Gutierro

Alexis Gutmann

Ryan Lamb

Madison Lewis

Madison Lisowski

Caitlin Marvin

Helen Meade

Carmen Melchionne

Dylan Napoleone

Sean O’Connell

Jillian O’Neil

Emily Orzechowski

Mary Pelkey

Paige Resnick

Alexandra Rojcov

Grace Rua

Zachary Savoy

John Setaro

Isabella Sierra

Kathlyn Sirowich

Emma Slavin

Kaitlyn Syrowsky

Camille Terrell

Justin Trauger

Madelyn Vallillo

Jessica Vardon

Robert Warren

Alexis Yoxall

Jason Zeigler

Grade 11

Matthew Belcher

Aries Bell

Elayna Beutel

Emily Beyer

Ryan Bucciferro

Michael Bunce

Spenser Burkowsky

Anna Canas

Samantha Clement

Raven Crowley

Autym Dahlman

May Dawes

Ava DeLucia

Makayla Edwards

Samantha Erickson

Conrad Filippone

Emma Flaherty

Carsyn Gilloren

Gerald Gory

Nathan Grom

Sydney Harrison

Kayleigh Huk

Brooke Iannone

Michele Iraci

Sindi Kolami

Allyson Koliani

Matthew Koliani

Hunter Laudate

Kylie Leonard

Meghan Letourneau

Magdalena Lewicki

Kayla Miller

Riley Muricchio

Taylor Murphy

Madison Piscitelli

Holly Plasky

Erica Poehailos

Brianna Reed

Emily Rindos

Austin Roberts

Nicholas Santovasi

Daniel Sargent

Noah Scott

Nathaniel Smith

Tyler Smith

Edward Swabski

Jayden Tomasella

Jacob Valentino

Olivia Vallejo

Gerrit Wissink

Emma Wood

Jaden Young

Patrick Zieba

Grade 10

Sara Alessio

Erin Bridges

Luca Cambra

Cayleigh Cummings

Tyler Cyr

Jessica D’Aniello

Skylar DeFazio

Cassidy Doiron

Madison Donskoy

Zachary Drewry

Kayla Drmic

Robert Enquist

Lucinda Felix

Joseph Hagen

Andrew Hopkinson

Riley Kane

Rachel Krokosky

Alexis Landrigan

Emily Laput

Tyler Lato

Erin McGuire

Eric Meade

Isabela Mejias

Abigail Messina

Arlena Michaud

Amanda Middleton

Jenna Mierek

Gavin Moffat

Ryan Montini

Katy More

Anna Nichols

Rory Nolan

Caroline Osborn

Nathan Pepin

Connor Poudrier

Chloe Poulos

Kimberly Poulos

Joseph Romeo

Amber Rosato

Juliana Rubino

Connor Sargeant

Gabriella Sciarretto

Abigail Scott

Grace Sizer

Colin Slavin

Stan Vreeland

Grade 9

Kenneth Arnold

April Bell

Ella Bernegger

Isabella Bianchini

Haley Bolduc

Nicholas Bshara

Kayleigh Budnick

Dylan Burkowsky

Sarah Cooley

Collin Curtin

Laci Davis

Liana Demirs

Gavin Desrochers

Emma Fabrizi

Alexander Farr

Audrey Fencil

Dilan Fernandes

Katherine Foley

Eva Fontes

Kaylin Giuliani

Megan Grom

Mikaylah Guthrie

Aden Ianniruberto

Molly Kennedy

Vanessa Krasnicki

Kalle Legassey

Paige Letourneau

Evan Lin

Caitlyn Molleur

Rylie Montini

Lauren More

Keira Mulvihill

Kayo Niebrzydowski

Brian O’Connell

Timothy O’Connor

Ervin Owusu

Cori Patchkofsky

O’Bed Peppers

Madeline Raffone

Caitlyn Reed

Zachary Renaud

Abigail Romeo

Alexia Rossi

Mia Sansone

Salvatore Santella

Erin Shea

Michael Strachan

Grace Tottenham

Nathan Trumbley

Laura Whiskeyman

Victoria Zieba

Honor

Grade 12

Ajlina Ajro

Kelly Arnold

Lauren Avery

Derek Baluha

Jillian Barbarito

John Benevides

Hailey Bernier

Dylan Bridges

Casey Brooks

Jillian Brotherton

Mia Carranza

Christopher Cavallo

Mathew Christiano

Jason Claiborn

Luis Colon

Thomas Conroy

Gabriella Costanzo

Ryan Curtin

Vincenzo D’Amico

Ariel Davis-Zimmer

Vincent Denze

Alec Dergachev

Destiny Dinkla

Sofia DiPiro

Nicholas Donegan

Parish Edwards

Kelvin Essilfie

Victoria Gugliotti

Joseph Guluzy

Matthew Hankey

Robert Hansen

Rachel Herren

Molly Hussey

Zachariah Kabusk

Michael Kmetz

Ryan Knobel

Olivia Kotsaftis

Stuart Krasnicki

Collin Lacy

Sylvia Lemanski

Ethan Ligi

Christopher Manning

Reanna Marchetti

David Martins

Kyle McCasland

Brandon McCusker

Tyler Mei

Jasmine Michie

Kelly Mirando

Axel Mitchell

Armend Murtishi

Katonia Newsome

Donovan Nieves

Melissa Noble

Fernanda Ogassawara

Jenna Palmieri

Stephen Persico

Lindsey Perssico

Giuliana Pinevich

Mikayla Poirier

Dante Polletta

Devon Polletta

Chelsie Roman

Andrew Rowley

Edib Selmani

Khalil Shah

Theresa Sherwood

Kyle Simpson

Douglas Smith

Matthew Stach

Sara Strileckis

Morgan Swift

Michael Szturma

Jonathan Tanguay

Emily Testone

Alek Tolboe

Alyssa Torres

Samuel Trumbley

Joseph VanVlack

David Whiskeyman

Austin Woloszyn

Hang Shi Zheng

Gary Zhu

Grade 11

Jacob Abraham

Ashlee Alves

Brett Barrett

Noah Behrle

Wesley Belanger

Samantha Benanto

Rebecca Benoit

Emma Brody

Cora Cable

Dillan Carroll

Nicole Carroll

Ainsley Clark

GiAnna Colon

Abby Colt

Christian Constanti

Jack Cull

Kaitlyn Cutting

Vincent D’Elia

Griffin Davis

Joseph DeDomenico

Julianna DeTulio

Joanna Emin

Johnny Emin

Eryn Haddad

Cameron Heeman

Jennifer Jensen

Samantha Johnson

Jordan Jones

Gabriella Jordan

Angelo Kollcinaku

Andi Krivca

Emma Krushinski

Chasity Lafrancois

Samuel Lanouette

Judy Lippa

Emma Lugo

Megan Luxeder

Jason Martinez

Melissa Martins

Connor Mason

Eireann McNulty

Meaghan McNulty

Katrina Miller

Natalie Miranda

Daniela Morales-Silva

Taylor Muharem

Lauren Mulinski

Megan O’Donnell

Marissa O’Rourke

Abigail Pepin

Uwimana Peppers

Alexis Perugini

Justin Petta

Albert Quayson

Thomas Riffe

Jason Ripley

Justin Rodrigues

Mark Rodrigues

Jon Schwarz

Andrew Shea

Jacob Silva

Jason Soisson

Brynn Stangarone

Martin Swercewski

Amber Tanguay

Jake Veillette

Taylor Wasilewski

Aidan Woodsworth

Grade 10

DeAngelo Allen

Brady Anderson

Madison Andrews

Joshua Avery

Mark Barbarito

Kyla Behrle

Kayla Bernard

Nathan Bodnar

Andra Bojka

Jackson Bradley

Benjamin Brooks

Kylie Bulinski

Mason Chuck

Carl Cicchetti

Aydan Colon

Victoria Concaugh

Brayden Curtin

Isabella Cybulski

Marco DeCampos

Matthew Deegan

Shaelin DiGioia

Aidan Donegan

Ryan Donnelly

Chelsea Donovan

Brianna Dugan

Ava Falcone

Samantha Farrelly

Aubrey Fazzone

Sophia Feduzi

Jadalee Findlay

Tyler Giambra

Joshua Gibson

Adrianna Heeman

Jonathan Henry

Anthony Hernandez

Faith Herren

Brooke Johnson

Aiden Kennedy

Isabella Kraemer

Paul LaLiberte

Tyler Lamb

Cameron Lawlor

Siena Liscomb

Alexandra Lisowski

Tyler Macdowall

Michael Mascoli

Croy Mastropietro

Ella McKay

Chase Melisky

Ethan Michaud

Joshua Morales

Kyle Moutinho

Donald Mulligan

Jamie Napoleone

Jason Palmieri

Kylie Pereira

Jared Petruny

Emma Redd

Jacob Roman

Dylan Royle

Diego Sargent

Nicholas Sasso

Jacob Semrow

Isaiah Shea

Aleksander Sierakowski

Hunter Simpson

Brianna Slusarz

Elias Sturdevant

Laci Sullivan

Olivia Sullivan

Sean Swanson

Nathan Swercewski

Rebecca Swift

Carter Terrell

Kayleigh Theroux

Isabella Tottenham

William Tottenham

Taha Turshani

Cole Verrelli

Joshua Zollo

Grade 9

Samuel Abraham

Sophia Araujo

Brian Babo

Maura Beltrami

Mackayla Bernier

Andrew Borajkiewicz

Serenity Brouillard

Branden Burns

Kailynn Campbell

Max Cheezic

Nicholas Christiano

Ethan Clark

Brianna Cochran

Nathan Cook

Gianna Costanzo

Ava Cratty

Hailey Cronk

Nina Daponte

Justin DeCampos

Ava DeTulio

Darci Dokla

Peter Dupre

Cate Fazzone

Peyten Filippone

Darren Gasparri

Alyssa Gillies

Daniel Hartnett

Matthew Huk

Jacob Lamontagne

Joseph Lawrence

Kaitlyn Leonard

Riley Ligi

Lily Lombardo

Isabella Markeveys

Vivien Mogyoros

Nicole Nemec

Ryan O’Donnell

Cayden O’Neil

Dakota Palange

Jerimiah Parra

Michael Previdi

Dejan Radman

Olivia Rodriguez

Tyler Santiago

Samantha Sharkey

Kian Sirowich

Abigail Soden

Samantha Sosnovich

Ellie Strileckis

Rjay Strumski

James Troutman

Elizabeth Vance

Emily Vance

Aidan Wolfanger

Katelynn Yoxall

 

 

 

 

 

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