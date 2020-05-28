Honor roll: Woodland Regional High School

The following students made the honor roll at Woodland Regional High School for the third quarter of the 2019-20 school year:
High Honor
Grade 12
Aneesah Abu Hilqah
Kayla Allen
Nora Ameti
Victoria Baliga
Cole Barrows
Zacary Bertrand
Jade Brennan
Kyle Bshara
Tyler Bulinski
Karli Butcher
Eliana Cambra
Matthew Campbell
Ethan Carlone
Olivia Carter
Calisa Costanzo
Noel Cummings
Nicholas DeLucia
John DeTulio
Isabella Fabrizi
Dominik Frackiewicz
Tyler Galarraga
Amanda Garofalo
Alexandria Guillet
Marko Gutierro
Alexis Gutmann
Ryan Lamb
Madison Lewis
Madison Lisowski
Caitlin Marvin
Helen Meade
Carmen Melchionne
Dylan Napoleone
Sean O’Connell
Jillian O’Neil
Emily Orzechowski
Mary Pelkey
Paige Resnick
Alexandra Rojcov
Grace Rua
Zachary Savoy
John Setaro
Isabella Sierra
Kathlyn Sirowich
Emma Slavin
Kaitlyn Syrowsky
Camille Terrell
Justin Trauger
Madelyn Vallillo
Jessica Vardon
Robert Warren
Alexis Yoxall
Jason Zeigler
Grade 11
Matthew Belcher
Aries Bell
Elayna Beutel
Emily Beyer
Ryan Bucciferro
Michael Bunce
Spenser Burkowsky
Anna Canas
Samantha Clement
Raven Crowley
Autym Dahlman
May Dawes
Ava DeLucia
Makayla Edwards
Samantha Erickson
Conrad Filippone
Emma Flaherty
Carsyn Gilloren
Gerald Gory
Nathan Grom
Sydney Harrison
Kayleigh Huk
Brooke Iannone
Michele Iraci
Sindi Kolami
Allyson Koliani
Matthew Koliani
Hunter Laudate
Kylie Leonard
Meghan Letourneau
Magdalena Lewicki
Kayla Miller
Riley Muricchio
Taylor Murphy
Madison Piscitelli
Holly Plasky
Erica Poehailos
Brianna Reed
Emily Rindos
Austin Roberts
Nicholas Santovasi
Daniel Sargent
Noah Scott
Nathaniel Smith
Tyler Smith
Edward Swabski
Jayden Tomasella
Jacob Valentino
Olivia Vallejo
Gerrit Wissink
Emma Wood
Jaden Young
Patrick Zieba
Grade 10
Sara Alessio
Erin Bridges
Luca Cambra
Cayleigh Cummings
Tyler Cyr
Jessica D’Aniello
Skylar DeFazio
Cassidy Doiron
Madison Donskoy
Zachary Drewry
Kayla Drmic
Robert Enquist
Lucinda Felix
Joseph Hagen
Andrew Hopkinson
Riley Kane
Rachel Krokosky
Alexis Landrigan
Emily Laput
Tyler Lato
Erin McGuire
Eric Meade
Isabela Mejias
Abigail Messina
Arlena Michaud
Amanda Middleton
Jenna Mierek
Gavin Moffat
Ryan Montini
Katy More
Anna Nichols
Rory Nolan
Caroline Osborn
Nathan Pepin
Connor Poudrier
Chloe Poulos
Kimberly Poulos
Joseph Romeo
Amber Rosato
Juliana Rubino
Connor Sargeant
Gabriella Sciarretto
Abigail Scott
Grace Sizer
Colin Slavin
Stan Vreeland
Grade 9
Kenneth Arnold
April Bell
Ella Bernegger
Isabella Bianchini
Haley Bolduc
Nicholas Bshara
Kayleigh Budnick
Dylan Burkowsky
Sarah Cooley
Collin Curtin
Laci Davis
Liana Demirs
Gavin Desrochers
Emma Fabrizi
Alexander Farr
Audrey Fencil
Dilan Fernandes
Katherine Foley
Eva Fontes
Kaylin Giuliani
Megan Grom
Mikaylah Guthrie
Aden Ianniruberto
Molly Kennedy
Vanessa Krasnicki
Kalle Legassey
Paige Letourneau
Evan Lin
Caitlyn Molleur
Rylie Montini
Lauren More
Keira Mulvihill
Kayo Niebrzydowski
Brian O’Connell
Timothy O’Connor
Ervin Owusu
Cori Patchkofsky
O’Bed Peppers
Madeline Raffone
Caitlyn Reed
Zachary Renaud
Abigail Romeo
Alexia Rossi
Mia Sansone
Salvatore Santella
Erin Shea
Michael Strachan
Grace Tottenham
Nathan Trumbley
Laura Whiskeyman
Victoria Zieba
Honor
Grade 12
Ajlina Ajro
Kelly Arnold
Lauren Avery
Derek Baluha
Jillian Barbarito
John Benevides
Hailey Bernier
Dylan Bridges
Casey Brooks
Jillian Brotherton
Mia Carranza
Christopher Cavallo
Mathew Christiano
Jason Claiborn
Luis Colon
Thomas Conroy
Gabriella Costanzo
Ryan Curtin
Vincenzo D’Amico
Ariel Davis-Zimmer
Vincent Denze
Alec Dergachev
Destiny Dinkla
Sofia DiPiro
Nicholas Donegan
Parish Edwards
Kelvin Essilfie
Victoria Gugliotti
Joseph Guluzy
Matthew Hankey
Robert Hansen
Rachel Herren
Molly Hussey
Zachariah Kabusk
Michael Kmetz
Ryan Knobel
Olivia Kotsaftis
Stuart Krasnicki
Collin Lacy
Sylvia Lemanski
Ethan Ligi
Christopher Manning
Reanna Marchetti
David Martins
Kyle McCasland
Brandon McCusker
Tyler Mei
Jasmine Michie
Kelly Mirando
Axel Mitchell
Armend Murtishi
Katonia Newsome
Donovan Nieves
Melissa Noble
Fernanda Ogassawara
Jenna Palmieri
Stephen Persico
Lindsey Perssico
Giuliana Pinevich
Mikayla Poirier
Dante Polletta
Devon Polletta
Chelsie Roman
Andrew Rowley
Edib Selmani
Khalil Shah
Theresa Sherwood
Kyle Simpson
Douglas Smith
Matthew Stach
Sara Strileckis
Morgan Swift
Michael Szturma
Jonathan Tanguay
Emily Testone
Alek Tolboe
Alyssa Torres
Samuel Trumbley
Joseph VanVlack
David Whiskeyman
Austin Woloszyn
Hang Shi Zheng
Gary Zhu
Grade 11
Jacob Abraham
Ashlee Alves
Brett Barrett
Noah Behrle
Wesley Belanger
Samantha Benanto
Rebecca Benoit
Emma Brody
Cora Cable
Dillan Carroll
Nicole Carroll
Ainsley Clark
GiAnna Colon
Abby Colt
Christian Constanti
Jack Cull
Kaitlyn Cutting
Vincent D’Elia
Griffin Davis
Joseph DeDomenico
Julianna DeTulio
Joanna Emin
Johnny Emin
Eryn Haddad
Cameron Heeman
Jennifer Jensen
Samantha Johnson
Jordan Jones
Gabriella Jordan
Angelo Kollcinaku
Andi Krivca
Emma Krushinski
Chasity Lafrancois
Samuel Lanouette
Judy Lippa
Emma Lugo
Megan Luxeder
Jason Martinez
Melissa Martins
Connor Mason
Eireann McNulty
Meaghan McNulty
Katrina Miller
Natalie Miranda
Daniela Morales-Silva
Taylor Muharem
Lauren Mulinski
Megan O’Donnell
Marissa O’Rourke
Abigail Pepin
Uwimana Peppers
Alexis Perugini
Justin Petta
Albert Quayson
Thomas Riffe
Jason Ripley
Justin Rodrigues
Mark Rodrigues
Jon Schwarz
Andrew Shea
Jacob Silva
Jason Soisson
Brynn Stangarone
Martin Swercewski
Amber Tanguay
Jake Veillette
Taylor Wasilewski
Aidan Woodsworth
Grade 10
DeAngelo Allen
Brady Anderson
Madison Andrews
Joshua Avery
Mark Barbarito
Kyla Behrle
Kayla Bernard
Nathan Bodnar
Andra Bojka
Jackson Bradley
Benjamin Brooks
Kylie Bulinski
Mason Chuck
Carl Cicchetti
Aydan Colon
Victoria Concaugh
Brayden Curtin
Isabella Cybulski
Marco DeCampos
Matthew Deegan
Shaelin DiGioia
Aidan Donegan
Ryan Donnelly
Chelsea Donovan
Brianna Dugan
Ava Falcone
Samantha Farrelly
Aubrey Fazzone
Sophia Feduzi
Jadalee Findlay
Tyler Giambra
Joshua Gibson
Adrianna Heeman
Jonathan Henry
Anthony Hernandez
Faith Herren
Brooke Johnson
Aiden Kennedy
Isabella Kraemer
Paul LaLiberte
Tyler Lamb
Cameron Lawlor
Siena Liscomb
Alexandra Lisowski
Tyler Macdowall
Michael Mascoli
Croy Mastropietro
Ella McKay
Chase Melisky
Ethan Michaud
Joshua Morales
Kyle Moutinho
Donald Mulligan
Jamie Napoleone
Jason Palmieri
Kylie Pereira
Jared Petruny
Emma Redd
Jacob Roman
Dylan Royle
Diego Sargent
Nicholas Sasso
Jacob Semrow
Isaiah Shea
Aleksander Sierakowski
Hunter Simpson
Brianna Slusarz
Elias Sturdevant
Laci Sullivan
Olivia Sullivan
Sean Swanson
Nathan Swercewski
Rebecca Swift
Carter Terrell
Kayleigh Theroux
Isabella Tottenham
William Tottenham
Taha Turshani
Cole Verrelli
Joshua Zollo
Grade 9
Samuel Abraham
Sophia Araujo
Brian Babo
Maura Beltrami
Mackayla Bernier
Andrew Borajkiewicz
Serenity Brouillard
Branden Burns
Kailynn Campbell
Max Cheezic
Nicholas Christiano
Ethan Clark
Brianna Cochran
Nathan Cook
Gianna Costanzo
Ava Cratty
Hailey Cronk
Nina Daponte
Justin DeCampos
Ava DeTulio
Darci Dokla
Peter Dupre
Cate Fazzone
Peyten Filippone
Darren Gasparri
Alyssa Gillies
Daniel Hartnett
Matthew Huk
Jacob Lamontagne
Joseph Lawrence
Kaitlyn Leonard
Riley Ligi
Lily Lombardo
Isabella Markeveys
Vivien Mogyoros
Nicole Nemec
Ryan O’Donnell
Cayden O’Neil
Dakota Palange
Jerimiah Parra
Michael Previdi
Dejan Radman
Olivia Rodriguez
Tyler Santiago
Samantha Sharkey
Kian Sirowich
Abigail Soden
Samantha Sosnovich
Ellie Strileckis
Rjay Strumski
James Troutman
Elizabeth Vance
Emily Vance
Aidan Wolfanger
Katelynn Yoxall